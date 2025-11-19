PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch verursacht Wasserschaden

Ense-Bremen (ots)

Mitarbeiter eines Discounters in der Straße "An der Windmühle" stellten am Montagmorgen einen Wasserschaden im Bereich des Warenlagers fest. Bei näherer Betrachtung fiel den Angestellten ein Loch in der Decke auf. Offensichtlich hatten Unbekannte Dachziegel entfernt und die darunter liegende Dachfolie durchtrennt. Auf dem Dach blieb Werkzeug zurück, welches den unbekannten Tätern zuzuordnen sein dürfte. Es konnte kein eindeutiger Hinweis darauf gefunden werden, ob jemand durch die Lücke im Dach ins Gebäude eingedrungen ist. Die Polizei Werl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Zeit vom Samstag, 15.11.2025, 21 Uhr und dem 17.11.2025, 07:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Discounters gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

