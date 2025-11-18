PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisste 55-Jährige wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Möhnesee (ots)

Die Polizei nimmt die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Carla B. aus Möhnesee zurück. Die 55-Jährige begab sich eigenständig in ein Krankenhaus in Bad Oeynhausen, in dem sie derzeit stationär behandelt wird.

Die Polizei bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und den Fahndungsaufruf nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

