Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisste 55-Jährige wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Möhnesee (ots)

Die Polizei nimmt die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Carla B. aus Möhnesee zurück. Die 55-Jährige begab sich eigenständig in ein Krankenhaus in Bad Oeynhausen, in dem sie derzeit stationär behandelt wird.

Die Polizei bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und den Fahndungsaufruf nicht weiter zu verbreiten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell