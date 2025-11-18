Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung am Kirmes-Donnerstag - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Am Kirmes-Donnerstag (06.11.2025) kam es gegen 14:45 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 27-jährigen Hammerin. Sie hielt sich zur Tatzeit mit Freunden auf der Partymeile im Theodor-Heuss-Park, unmittelbar vor der Musikanlage des "Solista", auf. Plötzlich wurde sie von einem Mann von hinten geschubst und stürzte zu Boden. Durch den Sturz erlitt sie eine Verletzung am rechten Fuß, die später in einem Soester Krankenhaus operiert werden musste. Freunde der Hammerin versuchten noch den unbekannten Mann zu verfolgen, verloren ihn aber aus den Augen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 25 - 35 Jahre alt - ca. 175cm groß - hellhäutig - trug ein schwarzes T-Shirt mit grüner Aufschrift

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Person ebenfalls in einer Gruppe unterwegs gewesen war. Auffällig war, dass alle Personen dieser Gruppe schwarze T-Shirts mit grüner Aufschrift trugen. Eine Person aus dieser Gruppe habe zudem geäußert, dass man bei der Firma "Ibo Living" arbeiten würde.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

