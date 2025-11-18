PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz im Stadtgebiet Soest - Positive Bilanz der Polizei

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest haben am Montag (17.11.2025) einen umfangreichen Schwerpunkteinsatz im Bereich des Bahnhofs, des Bahnhofvorplatzes, der Fußgängerzone sowie weiterer innerstädtischer Bereiche durchgeführt.

Ziel der Maßnahme war es, die Sicherheit im öffentlichen Raum sichtbar zu stärken, Präsenz zu zeigen und mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Austausch zu kommen.

Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt 31 Personen kontrolliert sowie 18 Fahrzeuge überprüft. Hierbei erhoben die Beamtinnen und Beamten 4 Verwarngelder und stellten einen Zahlschein aus.

Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung waren durchweg positiv. Viele Ansprechpersonen zeigten sich erfreut über die sichtbare Präsenz der Polizei und dankten für den offenen Dialog.

Die Polizeiwache Soest wertet den Schwerpunkteinsatz als vollen Erfolg. Weitere derartige Präsenzmaßnahmen werden auch zukünftig Bestandteil der polizeilichen Sicherheitsarbeit im Stadtgebiet sein.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

