Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 58-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Lippstadt (ots)

Ein 58-jähriger Mann ist am Montagabend (17. November) bei einem Wohnungsbrand in Lippstadt ums Leben gekommen. Ein Zeuge bemerkte gegen 23 Uhr, dass Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in der Brüderstraße dringt. Er lief daraufhin ins Gebäude und machte alle Mietparteien auf den Brand aufmerksam. Der 60-jährige Lippstädter trat zudem die Tür der Brandwohnung ein. Weil ihm aus dieser jedoch bereits Flammen entgegenschlugen, kehrte er um und wählte den Notruf.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden in der Brandwohnung den 58-jährigen Bewohner leblos vor. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsversuche verstarb der Mann noch an der Einsatzstelle. Der 60-jährige Zeuge sowie ein weiterer Bewohner des Hauses (28) wurden leicht verletzt. Bei beiden bestand der Verdacht einer Rauchgasintoxikation.

Die Brandwohnung wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

