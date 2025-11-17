PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tabakwaren und Spirituosen nach Einbruch entwendet

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.11.2025 20:00 Uhr und dem 15.11.2025 07:30 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter in einen Getränkemarkt an der Rixbecker Straße ein. Der / die Täter hebelten die Glas-Schiebetür am Eingang gewaltsam auf. Im Kassenbereich griffen sie nach Zigaretten und Spirituosen. Auch die zwei Kassen blieben nicht unberührt, sondern wurden ebenfalls gewaltsam aufgebrochen. Allerdings befand sich kein Bargeld darin. Der Wert der Beute wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wie die Täter an- und abreisten beschäftigt nun die Kriminalpolizei in Lippstadt. Diese ist auf sachdienliche Hinweise von Zeugen angewiesen. Wer Hinweise zur Tat machen kann, möge sich bitte unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 08:26

    POL-SO: Auto fährt Sehbehinderten an und flüchtet - Zeugen gesucht

    Soest (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen (14. November) in Soest sucht die Polizei Zeugen. Ein sehbehinderter 21-Jähriger überquerte gegen 7:30 Uhr den Paradieser Weg im Bereich der Fußgängerampel an der Kreuzung mit dem Kölner Ring. Dabei wurde er von einem schwarzen Auto erfasst, das vom Kölner Ring nach rechts in den Paradieser Weg abbog. Die Ampel habe nach Angaben des Mannes aus Münster ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:10

    POL-SO: Einbruch in Don-Bosco-Schule

    Bad Waldliesborn (ots) - Bereits in der letzten Woche kam es zu einem Einbruch in die Don-Bosco-Schule in der Holzstraße. In der Zeit zwischen dem 13.11.2025, 17 Uhr und dem 14.11.2025, 05:45 Uhr, schlugen derzeit unbekannte Täter ein Loch in eine Glastür. Durch das entstandene Loch konnte die Türverriegelung geöffnet und das Hauptgebäude betreten werden. In mehreren Klassenräume wurden die Bürocontainer ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:07

    POL-SO: Einbruch in Elektrofirma - Täter erbeuten Maschinen und mehr

    Welver (ots) - Der Sitz einer Elektrofirma an der Straße "Am Bierbäumchen" in Welver-Scheidingen war in der Zeit zwischen Freitag (14. November), 18 Uhr, und Samstag (15. November), 6 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Der oder die unbekannten Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise in das Gebäude und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen diverse Werkzeuge und Maschinen sowie Kabel und Kupfer in einem geschätzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren