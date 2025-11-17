Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tabakwaren und Spirituosen nach Einbruch entwendet

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.11.2025 20:00 Uhr und dem 15.11.2025 07:30 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter in einen Getränkemarkt an der Rixbecker Straße ein. Der / die Täter hebelten die Glas-Schiebetür am Eingang gewaltsam auf. Im Kassenbereich griffen sie nach Zigaretten und Spirituosen. Auch die zwei Kassen blieben nicht unberührt, sondern wurden ebenfalls gewaltsam aufgebrochen. Allerdings befand sich kein Bargeld darin. Der Wert der Beute wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wie die Täter an- und abreisten beschäftigt nun die Kriminalpolizei in Lippstadt. Diese ist auf sachdienliche Hinweise von Zeugen angewiesen. Wer Hinweise zur Tat machen kann, möge sich bitte unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

