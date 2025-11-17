Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht vermisste 55-jährige aus Möhnesee-Körbecke

Möhnesee-Körbecke (ots)

Seit der vergangenen Nacht wird die 55-jährige Carla B. aus Möhnesee-Körbecke vermisst. Die Vermisste wurde letztmalig am 16.11.2025 gegen 21:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift "Zum Haunert" gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Nach bisherigen Erkenntnissen befindet sich Carla B. in einem psychischen Ausnahmezustand und ist mit ihrem Fahrzeug unterwegs, einem Renault Clio mit dem Kennzeichen SO-UL 2024.

Carla B. wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,60 m groß - zierliche Statur - rote, lockige Haare - trägt Brille

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise dringend erbeten:

Wer die Vermisste oder ihr Fahrzeug gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend unter dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

