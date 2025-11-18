PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Überholmanöver im Kreisverkehr endet im Krankenhaus

POL-SO: Überholmanöver im Kreisverkehr endet im Krankenhaus
  • Bild-Infos
  • Download

Soest (ots)

Am gestrigen Montag (17.11.2025) kam es um 14:45 Uhr im Kreisverkehr Naugardenring / Sassendorfer Weg zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 82-jähriger Soester mit seinem Traktor den Kreisverkehr mit geringer Geschwindigkeit, als ihn hier ein 64-jähriger Soester mit seinem Kleinkraftrad zu überholen versuchte. Der 64-jährige geriet bei seinem Überholmanöver gegen den linken Hinterreifen des Traktors und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde mittels eines Rettungswagens einem Soester Krankenhaus zugeführt. Durch den Unfall wurde das beteiligte Kleinkraftrad beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 07:51

    POL-SO: Einbrüche auf dem Gelände eines Golfclubs am Lippstadt - Polizei sucht Zeugen

    Lippstadt (ots) - In der Nacht von Sonntag (16.11.25) auf Montag (17.11.25) kam es auf dem Gelände des Golfclubs am Wiesenhausweg in Lippstadt zu mehreren Einbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu insgesamt drei Gebäuden und richteten dabei erheblichen Sachschaden an. Zunächst drangen die Täter in eine Werkstatt ein. Dort entwendeten sie ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 07:32

    POL-SO: 58-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

    Lippstadt (ots) - Ein 58-jähriger Mann ist am Montagabend (17. November) bei einem Wohnungsbrand in Lippstadt ums Leben gekommen. Ein Zeuge bemerkte gegen 23 Uhr, dass Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in der Brüderstraße dringt. Er lief daraufhin ins Gebäude und machte alle Mietparteien auf den Brand aufmerksam. Der 60-jährige Lippstädter trat zudem die Tür der Brandwohnung ein. Weil ihm aus dieser jedoch bereits ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 07:00

    POL-SO: Sexualisierte Übergriffe durch Kinder und Jugendliche - Hinschauen, Handeln, Schützen

    Kreis Soest (ots) - Am heutigen europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt möchte die Polizei im Kreis Soest auf folgendes hinweisen: Aufklärung und Prävention sind entscheidend Sexualisierte Gewalt ist ein Thema, das viele mit erwachsenen Tätern in Verbindung bringen. Doch auch Kinder und Jugendliche können sexuelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren