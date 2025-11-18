Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Überholmanöver im Kreisverkehr endet im Krankenhaus

Soest (ots)

Am gestrigen Montag (17.11.2025) kam es um 14:45 Uhr im Kreisverkehr Naugardenring / Sassendorfer Weg zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 82-jähriger Soester mit seinem Traktor den Kreisverkehr mit geringer Geschwindigkeit, als ihn hier ein 64-jähriger Soester mit seinem Kleinkraftrad zu überholen versuchte. Der 64-jährige geriet bei seinem Überholmanöver gegen den linken Hinterreifen des Traktors und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde mittels eines Rettungswagens einem Soester Krankenhaus zugeführt. Durch den Unfall wurde das beteiligte Kleinkraftrad beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell