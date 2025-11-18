Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrüche auf dem Gelände eines Golfclubs am Lippstadt - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag (16.11.25) auf Montag (17.11.25) kam es auf dem Gelände des Golfclubs am Wiesenhausweg in Lippstadt zu mehreren Einbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu insgesamt drei Gebäuden und richteten dabei erheblichen Sachschaden an.

Zunächst drangen die Täter in eine Werkstatt ein. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge sowie eine Arbeitsmaschine. Zudem wurden zwei Golfkarts beschädigt, indem die Fahrzeugelektronik herausgerissen und abgerissen wurde.

Anschließend wurde ein angrenzendes Bürogebäude aufgebrochen. Hier schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und brachen einen Golfball-Automaten auf. Aus diesem wurde jedoch nichts entwendet.

Auch das Restaurant auf dem Clubgelände war Ziel der Täter. Nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten, stahlen sie Bargeld, einen Lautsprecher sowie ein elektronisches Kassiergerät.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Golfclubs Wiesenhausweg bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden oder eine Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell