Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto kollidiert mit Radfahrer - Verursacher alkoholisiert

Lippstadt (ots)

Ein 60-jähriger Radfahrer wurde in der Nacht zu Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Lippstadt leicht verletzt. Der Lippstädter fuhr gegen 2:15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Barbarossastraße in Richtung Wiedenbrücker Straße. Zeitgleich wollte ein 40-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem Mercedes von der Graf Adolf-Straße nach rechts in die Barbarossastraße abbiegen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben den Radfahrer, sodass es zur Kollision kam. Der 60-Jährige stürzte dadurch und zog sich leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 40-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Lippstädter wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

