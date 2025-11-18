PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kontrolltag "BeChecked" an Realschulen
Mehrere Verstöße festgestellt

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, 18. November 2025, führte der Verkehrsdienst Soest gemeinsam mit dem Bezirksdienst Lippstadt einen Kontrolleinsatz im Rahmen der Aktion "BeChecked" durch. Einsatzort waren die Realschulen am Dusternweg in Lippstadt.

Zunächst überprüften die Beamtinnen und Beamten die Fahrräder der Schülerinnen und Schüler auf ihre Verkehrssicherheit. Bei insgesamt 13 Fahrrädern wurden Mängel festgestellt. Die Erziehungsberechtigten erhielten hierzu jeweils einen Elternbrief mit Hinweisen zur notwendigen Instandsetzung.

Im Anschluss fanden mobile Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf Fehlverhalten von und gegenüber Fahrrad- und Pedelec-Fahrenden statt.

Dabei wurden folgende Verstöße geahndet:

   - 10 Ordnungswidrigkeiten wegen unerlaubter Nutzung eines 
     Mobiltelefons während der Fahrt,
   - 3 Verwarngelder wegen Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes,
   - 1 Verkehrsvergehensanzeige wegen Fahrens ohne erforderliche 
     Zulassung.

Die Polizei wird vergleichbare Kontrollmaßnahmen auch künftig fortführen, um die Verkehrssicherheit rund um Schulen weiter zu erhöhen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 530
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 11:40

    POL-SO: Vermisste 55-Jährige wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Möhnesee (ots) - Die Polizei nimmt die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Carla B. aus Möhnesee zurück. Die 55-Jährige begab sich eigenständig in ein Krankenhaus in Bad Oeynhausen, in dem sie derzeit stationär behandelt wird. Die Polizei bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und den Fahndungsaufruf nicht weiter zu verbreiten. ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:45

    POL-SO: Körperverletzung am Kirmes-Donnerstag - Polizei sucht Zeugen

    Soest (ots) - Am Kirmes-Donnerstag (06.11.2025) kam es gegen 14:45 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 27-jährigen Hammerin. Sie hielt sich zur Tatzeit mit Freunden auf der Partymeile im Theodor-Heuss-Park, unmittelbar vor der Musikanlage des "Solista", auf. Plötzlich wurde sie von einem Mann von hinten geschubst und stürzte zu Boden. Durch den Sturz ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:45

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz im Stadtgebiet Soest - Positive Bilanz der Polizei

    Soest (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest haben am Montag (17.11.2025) einen umfangreichen Schwerpunkteinsatz im Bereich des Bahnhofs, des Bahnhofvorplatzes, der Fußgängerzone sowie weiterer innerstädtischer Bereiche durchgeführt. Ziel der Maßnahme war es, die Sicherheit im öffentlichen Raum sichtbar zu stärken, Präsenz zu zeigen und mit den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren