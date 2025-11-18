Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kontrolltag "BeChecked" an Realschulen

Mehrere Verstöße festgestellt

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, 18. November 2025, führte der Verkehrsdienst Soest gemeinsam mit dem Bezirksdienst Lippstadt einen Kontrolleinsatz im Rahmen der Aktion "BeChecked" durch. Einsatzort waren die Realschulen am Dusternweg in Lippstadt.

Zunächst überprüften die Beamtinnen und Beamten die Fahrräder der Schülerinnen und Schüler auf ihre Verkehrssicherheit. Bei insgesamt 13 Fahrrädern wurden Mängel festgestellt. Die Erziehungsberechtigten erhielten hierzu jeweils einen Elternbrief mit Hinweisen zur notwendigen Instandsetzung.

Im Anschluss fanden mobile Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf Fehlverhalten von und gegenüber Fahrrad- und Pedelec-Fahrenden statt.

Dabei wurden folgende Verstöße geahndet:

- 10 Ordnungswidrigkeiten wegen unerlaubter Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt, - 3 Verwarngelder wegen Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes, - 1 Verkehrsvergehensanzeige wegen Fahrens ohne erforderliche Zulassung.

Die Polizei wird vergleichbare Kontrollmaßnahmen auch künftig fortführen, um die Verkehrssicherheit rund um Schulen weiter zu erhöhen.

