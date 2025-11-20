PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto landet im Graben - Fahrer schwer verletzt

Möhnesee (ots)

Ein 18-jähriger Mann wurde am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall am Möhnesee schwer verletzt. Der Warsteiner fuhr gegen 5:50 Uhr mit seinem VW Polo auf der K8 von Völlinghausen in Fahrtrichtung Wamel. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch geriet es ins Schleudern und landete schließlich auf der Fahrerseite liegend im Straßengraben.

Der 18-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

