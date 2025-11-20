PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizeiwache Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch führten Einsatzkräfte der Polizeiwache in der Lippstädter Innenstadt einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 16:30 Uhr wurden 20 Verwarngelder wegen Missachtung der Vorfahrtregeln erhoben. Zwei Fahrzeugführer erwarten Anzeigen, da sie Kraftfahrzeuge führten, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. In der Fußgängerzone fielen insgesamt vier Fahrer auf, da sie sich entgegen den Vorschriften verhielten. Die fälligen Verwarngelder wurden direkt vor Ort erhoben.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

