Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebe haben süßen Zahn

Soest (ots)

Zwischen Mittwoch, 19.11.2025, 20 Uhr und Donnerstag, 20.11.2025, 07:10 Uhr, hebelten Unbekannte einen Snackautomaten am Immermannwall auf. Aus dem Automateninneren wurden anschließend sämtliche Süßwaren entnommen. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter das Bargeld aus dem Automaten mitnahmen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden. Jede andere Polizeidienststelle nimmt ebenfalls Hinweise entgegen.

