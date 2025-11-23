PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Treffen der Tuningszene

Lippstadt (ots)

Die Tuningszene "Fullsend" aus NRW hatte im Vorfeld bei der Firma Löckenhoff angefragt, den Parkplatz des Fahrradgeschäftes für ein Treffen nutzen zu dürfen und angekündigt, dass sich bis zu 400 Fahrzeuge mit ca. 1000 Personen am Abend einfinden würden. Am 22.11.2025 Gegen 20:30 Uhr trafen erste Fahrzeuge der Tuning-Szene und Schaulustige auf dem Parkplatz der Firma Löckenhoff im Gewerbegebiet ein. Nach sukzessivem Zulauf waren gegen 21:50 Uhr ca. 350 Fahrzeuge und ca. 800 Personen vor Ort. Die Polizei als auch die örtliche Ordnungsbehörde waren ebenfalls vor Ort, ohne einschreiten zu müssen. Ab ca. 22:30 Uhr kam es bereits zu Abwanderungstendenzen. Anschließend waren im Stadtgebiet Lippstadt einzelne Ansammlungen von Fahrzeugen der Tuning-Szene festzustellen, ohne dass es zu Störungen der öffentlichen Ordnung kam. Gegen 23:45 Uhr waren keine Fahrzeuge der Tuning-Szene mehr im Bereich Lippstadt anzutreffen. Es kam zu keinerlei Straftaten, Verkehrsverstößen oder sonstigen Ordnungsstörungen. (mh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

