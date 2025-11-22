PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Soest (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am vergangenen Freitag ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Soest zu. Um 15:45 Uhr fuhr ein 21-jähriger Renault Fahrer aus Dresden aus einer Grundstückseinfahrt am Overweg nach links in den fließenden Verkehr auf die B475 ein. Dabei übersah er den von rechts kommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer überholte kurz vor dem Zusammenstoß eine wartende Fahrzeugschlange, welche dem Pkw-Fahrer die Einfahrt in den fließenden Verkehr ermöglichen wollte. Der Soester stürzt durch die Kollision auf die Fahrbahn und verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer. (rs)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

