Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mercedes durch Brand völlig zerstört

Soest (ots)

Am Freitagabend (21. November) geriet im Meiningser Weg in Soest aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand. Ein Zeuge bemerkte gegen 22:30 Uhr, dass der Mercedes 500 SEC brennt, und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Das Auto wurde durch das Feuer völlig zerstört.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Dafür wurde der Mercedes sichergestellt. Zeugen, die zum Zeitpunkt des Brandes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

