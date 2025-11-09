PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.11.2025 aus dem Landkreis Sigamringen.

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Mann gerät mit Jugendlichen aneinander und wird geschlagen

Am Samstagabend kam es in der Bachstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen und mehreren Jugendlichen. Im weiteren Verlauf wurde der Mann dann von mehreren Jugendlichen zu Boden geschlagen und getreten. Dabei wurde er geringfügig verletzt. Da er deutlich alkoholisiert war, konnte er die Täter nicht beschreiben. Die Ermittlungen nach den flüchtigen Jugendlichen dauern an.

Sigmaringendorf

Frau wird bei Abbrucharbeiten von Mauer eingeklemmt.

Ein 69-jähriger brach am Samstag um die Mittagszeit mit dem Vorschlaghammer eine Wand in einem Wohnhaus in der Krauchenwieser Straße ab. Dabei fiel ein größeres Mauerteil um und klemmte eine danebenstehende 39-jährige unter sich ein. Die verletzte Frau wurde von der Feuerwehr geborgen und anschließend in eine Klinik verbracht. Gegen den 69-jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

