PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.11.2025 aus dem Landkreis Ravensburg.

Ravensburg

Betrunkene spuckt Polizist ins Gesicht

Eine randalierende Frau wurde der Polizei in der Nacht zum Sonntag in der Adlerstraße gemeldet. Die Streife konnte die Person dann in der Eisenbahnstraße feststellen und kontrollieren. Dabei wurde die 39-jährige Frau gegenüber den Beamten hoch aggressiv und es kam zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen. Einem Beamten spuckte sie direkt ins Gesicht. Nach einem weiteren spuckte sie ebenfalls, dieser konnte aber ausweichen. Da sich die angetrunkene Frau nicht beruhigen ließ, wurde sie in eine Spezialklinik verbracht. Sie muss sich nun wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung verantworten.

Horgenzell-Wolketsweiler

13-jähriger erleidet beim Böllerbau schwere Gesichtsverletzungen.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen brachte der Junge am Samstagabend mehrere bislang unbekannte chemische Substanzen mit nach Hause, offensichtlich in der Absicht, einen Böller zu bauen. Bei dem Versuch ein Pulver zu entzünden, kam es zu einer Stichflamme, die den Jungen im Gesicht traf und schwer verletzte. Er wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend in eine Klinik verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Herkunft der Substanzen dauern an.

