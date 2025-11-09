PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.11.2025 aus dem Landkreis Ravensburg.

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunkene spuckt Polizist ins Gesicht

Eine randalierende Frau wurde der Polizei in der Nacht zum Sonntag in der Adlerstraße gemeldet. Die Streife konnte die Person dann in der Eisenbahnstraße feststellen und kontrollieren. Dabei wurde die 39-jährige Frau gegenüber den Beamten hoch aggressiv und es kam zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen. Einem Beamten spuckte sie direkt ins Gesicht. Nach einem weiteren spuckte sie ebenfalls, dieser konnte aber ausweichen. Da sich die angetrunkene Frau nicht beruhigen ließ, wurde sie in eine Spezialklinik verbracht. Sie muss sich nun wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Beleidigung verantworten.

Horgenzell-Wolketsweiler

13-jähriger erleidet beim Böllerbau schwere Gesichtsverletzungen.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen brachte der Junge am Samstagabend mehrere bislang unbekannte chemische Substanzen mit nach Hause, offensichtlich in der Absicht, einen Böller zu bauen. Bei dem Versuch ein Pulver zu entzünden, kam es zu einer Stichflamme, die den Jungen im Gesicht traf und schwer verletzte. Er wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend in eine Klinik verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Herkunft der Substanzen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 09:00

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Leutkirch Unerlaubt vom Unfall entfernt Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, streifte ein weißer Kleinbus, mit schwarzen Streifen, beim Ausparken auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden einen Skoda Octavia und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am Skoda entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Tresor aus Gaststätte entwendet - Diebe hebeln Fenster auf Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zugang zu einer Gaststätte in der Bleicherstraße verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren