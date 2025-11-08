PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Unerlaubt vom Unfall entfernt

Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, streifte ein weißer Kleinbus, mit schwarzen Streifen, beim Ausparken auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden einen Skoda Octavia und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am Skoda entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch Telefon 07561-84880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

