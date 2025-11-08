PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg
Ravensburg (ots)
Leutkirch
Unerlaubt vom Unfall entfernt
Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, streifte ein weißer Kleinbus, mit schwarzen Streifen, beim Ausparken auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden einen Skoda Octavia und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am Skoda entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch Telefon 07561-84880 zu melden.
