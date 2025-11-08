PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Nach Parkrempler geflüchtet Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 8 Uhr und 18 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma in der Albrechtstraße verursacht. Der Autofahrer touchierte einen geparkten Mazda an der Beifahrertüre offenbar beim Ein- oder Ausparken und fuhr danach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Langenargen ...

