PP Ravensburg: Korrektur zu unserer Pressemitteilung von 9.15 Uhr "Nach Rauschgifthandel in Justizvollzugsanstalt mehrere Tatverdächtige in Haft"
Ravensburg (ots)
In der von uns veröffentlichten Pressemitteilung von heute morgen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6153393) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen war das Polizeipräsidium Mannheim beteiligt, nicht das Polizeipräsidium Heidelberg. Wir bitten, dies zu entschuldigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell