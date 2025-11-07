PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Korrektur zu unserer Pressemitteilung von 9.15 Uhr "Nach Rauschgifthandel in Justizvollzugsanstalt mehrere Tatverdächtige in Haft"

Ravensburg (ots)

In der von uns veröffentlichten Pressemitteilung von heute morgen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6153393) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen war das Polizeipräsidium Mannheim beteiligt, nicht das Polizeipräsidium Heidelberg. Wir bitten, dies zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Tresor aus Gaststätte entwendet - Diebe hebeln Fenster auf Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zugang zu einer Gaststätte in der Bleicherstraße verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Anschließend ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Nach Parkrempler geflüchtet Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 8 Uhr und 18 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma in der Albrechtstraße verursacht. Der Autofahrer touchierte einen geparkten Mazda an der Beifahrertüre offenbar beim Ein- oder Ausparken und fuhr danach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Langenargen ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Polizist rettet Frau aus Donau Zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften ist es am Donnerstagmittag an der Donau gekommen. Passanten alarmierten kurz vor 12.30 Uhr die Einsatzkräfte, dass in der Donau im Bereich der Konviktstraße flussabwärts eine Person treiben würde. Eine 64-jährige Frau hatte sich zuvor offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren