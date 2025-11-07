Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizist rettet Frau aus Donau

Zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften ist es am Donnerstagmittag an der Donau gekommen. Passanten alarmierten kurz vor 12.30 Uhr die Einsatzkräfte, dass in der Donau im Bereich der Konviktstraße flussabwärts eine Person treiben würde. Eine 64-jährige Frau hatte sich zuvor offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand in das Wasser der Donau begeben und war dort in einen medizinisch kritischen Zustand geraten. Ein Beamter einer alarmierten Polizeistreife sprang daraufhin in den Fluss und rettete die Frau an das Donauufer, wo sie vom Rettungsdienst übernommen wurde. Die stark unterkühlte 64-Jährige, die wohl bereits im Bereich des Mühlbergtunnels ins Wasser gegangen war, wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sigmaringen

Lkw deutlich überladen

Ein empfindliches Bußgeld kommt auf einen 52 Jahre alten Lkw-Fahrer zu, der am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr im Stadtgebiet von der Verkehrspolizei wegen des Verdachts der Überladung gestoppt wurde. Eine Wiegung bestätigte den Eindruck der Beamten: der 3,5-Tonner-Lkw brachte fast 42 Prozent zu viel Gewicht auf die Waage. Die Fahrt des 52-Jährigen endete an Ort und Stelle. Er musste die zu viel geladenen Altkleider abladen. Zudem fehlten bei dem 52-Jährigen mehrere erforderliche Nachweise für das Fahrtenbuch seines Lkw. Der Mann wird nun bei der Bußgeldstelle angezeigt.

Bad Saulgau

Auto angefahren und das Weite gesucht

Wegen Unfallflucht ermitteln Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen roten BMW touchiert hat, der am Mittwoch zwischen 6 und 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Im Wiesengrund" abgestellt war. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich beim Ausparken gegen den hinteren linken Kotflügel des BMW. Ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den Ermittlern zu melden.

