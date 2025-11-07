Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei bittet bei Suche nach 39-Jähriger die Öffentlichkeit um Mithilfe

Wolpertswende / Isny (Landkreis Ravensburg) (ots)

Seit Donnerstagvormittag sucht die Polizei nach einer 39-Jährigen, bei der eine aktuelle Eigengefährdung angenommen werden muss. Die Frau wurde zuletzt am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in Isny gesichtet. Die Suche nach der 39-Jährigen, bei der am Donnerstag bis in die Nacht hinein unter anderem mehrere Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber, die Bergwacht und über 20 Hunde der Rettungshundestaffeln Lindau, Allgäu und Ravensburg-Wangen eingesetzt waren, verlief bislang ergebnislos. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat inzwischen die Ermittlungen zu dem Vermisstenfall aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib der Frau. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich die 39-Jährige noch immer im Bereich Isny aufhalten könnte. Die Vermisste ist etwa 165 cm groß und von kräftiger Statur. Sie hat langes rotbraunes Haar und war zuletzt vermutlich mit einem grauen Pullover, einer langen dunklen Daunenweste und einem grauen Rock bekleidet. Die Frau weist Verletzungen im Gesicht auf, die teilweise mit einem Pflaster abgeklebt sind.

Ein Lichtbild der Vermissten ist unter nachfolgendem Link zum Fahndungsportal des Landeskriminalamts Baden-Württemberg abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/landkreis-ravensburg-vermisstenfahndung/

Personen, die die Frau gesehen haben oder die Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-4444 beim Kriminalkommissariat Ravensburg oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell