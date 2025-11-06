Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter schlägt Autoscheibe ein

Offenbar mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter einen Pkw beschädigt, der am Mittwoch kurz vor 8.30 Uhr auf einem Kiesparkplatz in der Straße "In den Burgwiesen" abgestellt war. Der Unbekannte hat die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Ob der Täter etwas aus dem Wagen gestohlen hat, ist bislang unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung und dem Unbekannten nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bingen

Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin

Nicht mehr weiterfahren durfte eine 36-jährige Autofahrerin, die am Dienstagabend deutlich alkoholisiert unterwegs gewesen ist. Nachdem die Frau kurz vor 23.30 Uhr vor einer Wohnung randaliert hatte und in der Folge mit ihrem Wagen wegfuhr, konnte sie von einer alarmierten Polizeistreife kurze Zeit später angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von rund 1,3 Promille, weshalb sie anschließend eine Blutprobe in einer Klinik und ihren Führerschein abgeben musste. Die 36-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Mengen

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Auf THC hat ein Drogentest bei einem 22 Jahre alten Autofahrer angeschlagen, der am Donnerstag gegen Mitternacht im Bereich des Bahnhofs von einer Polizeistreife angehalten wurde. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem jungen Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Der 22-Jährige musste sich in der Folge eine Blutprobe entnehmen lassen und durfte nicht mehr weiterfahren. Sollte sich die Drogenbeeinflussung bei dem Autofahrer nach der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommt auf den 22-Jährigen ein mehrwöchiges Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld zu.

Bad Saulgau

Fensterscheibe eingeschlagen

Eine Fensterscheibe an einem Gebäude in der Karlstraße hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen beschädigt. Der Unbekannte schlug die Fensterscheibe mutmaßlich mithilfe eines nicht bekannten Gegenstands ein und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden. Pfullendorf

Autofahrer kommt in Gegenverkehr - Unfall

Schwere Verletzungen hat sich eine 70-jährige Skoda-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Dienstagmittag auf der K 8269 ereignet hat. Der 65-Jährige Lenker eines Mercedes befuhr kurz nach 12.30 Uhr die Kreisstraße von Pfullendorf kommend Richtung Aftholderberg und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der 70-Jährigen kollidierte. Die Seniorin wurde in der Folge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Der Sachschaden am Mercedes des 65-Jährigen wird auf rund 20.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Kollision wurde zudem der Zaun eines Flugplatzes neben der Fahrbahn beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell