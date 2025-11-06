Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auffahrunfall im Nebel

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro hat ein Auffahrunfall am Donnerstag kurz nach 6.30 Uhr auf der L 288 Höhe Schlegel gefordert. Ein 61-jähriger Opel-Lenker war in Richtung Ravensburg unterwegs und erkannte eigenen Angaben zufolge aufgrund des dichten Nebels zu spät, dass ein vorausfahrender 34 Jahre alter VW-Fahrer nach links abbiegen wollte und verkehrsbedingt warten musste. Der 61-Jährige kollidierte wuchtig mit dem Heck des VW, wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 61-Jährigen in ein Krankenhaus, während der 34-Jährige unverletzt blieb. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Fahrzeuge.

Ravensburg

Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 75-Jährigen zu, der am Mittwoch kurz nach 22 Uhr in der Ulmer Straße mit seinem Pedelec alleinbeteiligt gestürzt ist. Bei dem Sturz zog sich der Senior leichte Verletzungen im Gesicht und an der Hand zu. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Vortest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Der Senior wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Ravensburg

Raum in Parkhaus aufgebrochen - Polizei findet Diebesgut

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen im obersten Parkdeck eines Parkhauses in der Raueneggstraße die verschlossene Türe eines Raumes gewaltsam aufgebrochen. Offenbar wollte der Unbekannte dort ungestört sein, um zuvor entwendetes Diebesgut in Augenschein zu nehmen. Die Polizei fand in dem Raum einen Tresor und eine Kasse, die der unbekannte Täter ersten Erkenntnissen zufolge zuvor entwendet und in dem Raum gewaltsam geöffnet haben dürfte. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch und der Herkunft der Gegenstände aufgenommen und bittet Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich des Parkhauses wahrgenommen haben sowie mögliche Geschädigte, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bad Waldsee

Tier ausgewichen - Lkw landet im Straßengraben

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist an einem Lkw entstanden, dessen 29 Jahre alter Fahrer am Donnerstag gegen 2.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen ist. Eigenen Angaben des 29-Jährigen zufolge war dieser auf der Landesstraße zwischen Bad Waldsee und Roßberg unterwegs, als bei Volkertshaus ein Tier die Fahrbahn gequert haben soll. Der Lkw-Fahrer wich aus, verlor in der Folge die Kontrolle über seinen 7,5-Tonner und kam im Straßengraben zum Stehen. Der 29-Jährige blieb unverletzt, sein Lkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Delle in Fahrzeug hinterlassen - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Schule im Döchtbühlweg hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagvormittag mutmaßlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür einen VW beschädigt. Am VW entstand dadurch Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte in der Folge. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug.

Wangen

Unbekannte hinterlassen an Schulgebäude Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro haben Vandalen im Zeitraum zwischen Montag, 27.10., und Mittwoch, 5.11., an einem Schulgebäude in der Jahnstraße hinterlassen. Die Unbekannten besprühten drei Markisen mit roter Farbe. Personen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen melden, das wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

Kißlegg

16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Jugendlicher ist bei einem Verkehrsunfall auf der K 8025 bei Waltershofen am Mittwochabend schwer verletzt worden. Der 16-Jährige war mit seinem Mopedauto gegen 20 Uhr von Waltershofen in Richtung Dettishofen unterwegs, als ein entgegenkommender 26-Jähriger mit seinem Skoda nach links auf die A 96 abbog und den vorfahrtsberechtigten Jugendlichen übersah. Dieser erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Mopedauto entstand bei dem Zusammenstoß wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der Sachschaden am Skoda wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei und die Straßenmeisterei rückten zur Reinigung der Fahrbahn, die bis kurz nach 22 Uhr andauerte, an.

