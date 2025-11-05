Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Radfahrerin von Pkw erfasst

Leicht verletzt in eine Klinik gebracht wurde eine 65 Jahre alte Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen kurz vor 6 Uhr an der Einmündung der Prinz-Eugen-Straße zur L 333 bei Bürgermoos. Eine 58 Jahre alte Skoda-Lenkerin wollte die Landesstraße von Tettnang kommend in die Prinz-Eugen-Straße verlassen und übersah dabei die auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Friedrichshafen fahrende Radlerin. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an Pkw und Rad wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Salem

In Kindergarten eingebrochen

Ein Unbekannter ist zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in den Natur- und Forscherkindergarten im Bereich Wespach eingebrochen. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und öffnete im Inneren mehrere Schränke. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verließ er den Tatort ohne Diebesgut, richtete bei seinem Vorhaben aber Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07553/8269-0 um sachdienliche Hinweise.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag zwischen 6 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Abigstraße ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hatte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Opel Zafira am hinteren Stoßfänger touchiert und danach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Immenstaad/Überlingen/Markdorf

Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Wegen einer als vermisst gemeldeten Person war die Polizei am Dienstagnachmittag unter anderem mit einem Polizeihubschrauber im Bereich Immenstaad, Überlingen und Markdorf unterwegs. Die Person, bei der zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich selbst etwas antun wolle, wurde am frühen Abend wohlbehalten angetroffen und in eine Fachklinik gebracht.

Überlingen/Salem/Stockach

Polizei sucht nach Diebstahlserie Eigentümer

Im Rahmen der Ermittlungen zu einer Serie von Eigentumsdelikten im Großraum Überlingen, Salem und Stockach, bei dem zwischenzeitlich ein Tatverdächtiger in Haft sitzt (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6142003) hat die Polizei diverse mutmaßlich gestohlene Gegenstände sichergestellt und sucht nun die rechtmäßigen Eigentümer. Neben einem Fahrradanhänger, Fahrradhelmen, einer silberfarbenen Uhr und zwei älteren Mobiltelefonen konnten unter anderem auch zahlreiche Kleidungsstücke, Körbe und auch ein Fell bislang nicht zugeordnet werden. Zwar handelt es sich dabei teilweise auch um Gegenstände ohne größeren Wert, die Polizei ist bei den Ermittlungen und der Rekonstruktion der Diebstahlserie jedoch dringend auf nähere Informationen der Eigentümer angewiesen. Personen, die insbesondere seit September Opfer derartiger Diebstähle wurden und die Taten nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell