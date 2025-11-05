Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Melungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zusammenstoß fordert zwei Verletzte

Leichte Verletzungen haben die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 5.30 Uhr auf der B 33 erlitten. Eine 51-jährige Audi-Lenkerin war von Bavendorf in Richtung Ravensburg unterwegs und wollte nach links in die Ganterhofstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden 46-jährigen VW Crafter-Lenker. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden sowohl die 51-Jährige als auch der 46-Jährige verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Mann verletzt Rettungssanitäter

Ein deutlich alkoholisierter 58-Jähriger muss nach einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei am Dienstagabend mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Mann war kurz nach 21 Uhr zu Fuß auf der B 33 bei Dürnast unterwegs und stürzte dabei offenbar mehrmals. Als eine alarmierte Rettungswagenbesatzung die Verletzungen des 58-Jährigen versorgen wollte, verhielt sich dieser aggressiv gegenüber den Sanitätern. Unter anderem verletzte der Alkoholisierte einen Rettungssanitäter an der Hand und sprach mehrere Beleidigungen und Bedrohungen aus. Auch eine hinzugerufene Polizeistreife wurde von dem 58-Jährigen mit entsprechenden Beleidigungen und Bedrohungen überhäuft. Die Beamten mussten den 58-Jährigen, der rund 2,5 Promille pustete, zur medizinischen Versorgung festhalten und ihm Handschließen anlegen. Auf den Mann kommen nun Strafanzeigen wegen Tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende, Bedrohung und Beleidigung zu.

Ravensburg

Unbekannter stiehlt Rucksack aus Fahrzeug

In einem unbeobachteten Moment hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr auf dem Marienplatz einen Rucksack aus einem Firmenfahrzeug entwendet. Der Täter öffnete ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge die nicht verschlossene Beifahrertür des Daimlers, nahm den Rucksack an sich und suchte das Weite. Teile des Rucksackinhalts wurden wenig später in der Unteren Breiten Straße aufgefunden. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet etwaige Zeugen der Tat, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Baienfurt

Aussicht auf leicht verdientes Geld kostet Opfer mehrere tausend Euro

Videos auf einer Internet-Plattform liken und dadurch einen guten Zusatzverdienst in der Tasche haben? Diese Betrugsmasche wurde einem 44-Jährigen zum Verhängnis. Der Mann war über eine Internetbekanntschaft auf das vermeintliche Jobangebot aufmerksam gemacht worden und ging darauf ein. Zunächst erhielt er für das Liken von Videos kleine Beträge ausbezahlt. Im weiteren Verlauf wurde er dazu aufgefordert, gewisse Bargeldbeträge als "Einsatz" zu überweisen, die er dann zusammen mit seinem "Lohn" zurückerhalten sollte. Die Forderungen der angeblichen Arbeitgeber wurden jedoch immer höher, weshalb der 44-Jährige Verdacht schöpfte und Anzeige bei der Polizei erstattete. Insgesamt hatten die Betrüger ihrem Opfer auf diese Weise über 6.000 Euro abgeknöpft. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Die Ermittler warnen in diesem Zusammenhang vor dieser Betrugsmasche und rufen zu Vorsicht bei Jobangeboten im Internet auf. Betrüger werben ihre Opfer über vermeintlich einfache und lukrative Aufgaben. Die Ziele der Täter sind dabei, das Opfer zu Zahlungen zu animieren, an dessen Identität zu gelangen oder es als Finanzagent auszunutzen. Prüfen Sie daher Jobangebote im Internet auf deren Seriosität. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Wangen

Mit 250 Euro das große Geld machen? Frau wird Opfer eines Anlagebetrugs

Knapp 50.000 Euro hat eine 74-Jährige in den vergangenen Wochen an Betrüger verloren. Die Frau war auf eine vermeintlich lukrative Geldanlagemöglichkeit im Internet gestoßen. Sie nahm daraufhin mit dem angeblichen Finanzexperten Kontakt auf und eröffnete in der Folge ein "Handelskonto", auf dem sie zunächst 250 Euro anlegte. Auf einem gefälschten digitalen Kontoauszug wurden der Seniorin hohe Gewinne angezeigt, weshalb sie sich von dem falschen Finanzberater zur Investition weiterer Beträge überzeugen ließ. Als sie sich schließlich ihr Geld ausbezahlen lassen wollte, wurde sie zur Zahlung einer angeblichen Sicherheitsleistung in Höhe weiterer 35.000 Euro aufgefordert. Die 74-Jährige überwies den Betrag nicht, wurde hellhörig und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler warnen erneut vor dieser Betrugsmasche, die die Opfer teilweise in den finanziellen Ruin treibt. Seien Sie skeptisch bei Werbeanzeigen im Internet und in den sozialen Medien, die Ihnen utopisch hohe Renditen versprechen. Die Betrüger werben teilweise mit KI-generierten Clips mit Prominenten, um weitere Opfer anzulocken. Überweisen Sie kein Geld auf ausländische Konten, seien Sie skeptisch bei Anlagen in Kryptowährungen und informieren Sie auch Ihre Angehörigen und Freunde über diese Betrugsmasche. Sowohl die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als auch die Verbraucherzentrale stellen entsprechende Informationen über seriöse Geldanlagemöglichkeiten zur Verfügung.

Wangen

Fahrzeug zerkratzt

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag einen Pkw im Brauweg in Neuravensburg zerkratzt und dadurch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zur Tat oder dem Täter.

Wangen

Fahrzeugbrand hat Tunnelsperrung zur Folge - Unbekannte beschädigt Schranke

Der Brand eines Fahrzeugs hat am frühen Mittwochmorgen eine Sperrung des Herfatzer Tunnels auf der A 96 zur Folge gehabt. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer bemerkte gegen 1.45 Uhr auf seiner Fahrt in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord Rauch aus dem Motorraum. Er stoppte den Wagen kurz vor der Tunneleinfahrt und konnte diesen zusammen mit seinen Mitfahrern unverletzt verlassen. Der 30-Jährige begann selbstständig mit dem Löschen des inzwischen brennenden Motors, die Freiwillige Feuerwehr übernahm in der Folge die Löscharbeiten. Der BMW, an dem durch den Brand Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, wurde nach Beendigung der Arbeiten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt im Bereich des Motors als Brandursache aus. Durch die Rauchentwicklung löste die automatische Tunnelsperrung mittels Schranke in beiden Fahrtrichtungen aus. Ein unbekannter Fahrzeuglenker, der in Richtung Lindau unterwegs war, fuhr gegen die geschlossene Schranke und setzte seine Fahrt danach einfach fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen und bittet unter Tel. 07563/9099-0 um Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug. Die Sperrung des Tunnels wurde kurz vor 4 Uhr aufgehoben.

Leutkirch

Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 73-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 9 Uhr in Riedlings. Die Frau war zu Fuß auf der Straße unterwegs, als ein 39-jähriger Audi-Fahrer aus einer Hofeinfahrt auf die Straße einfuhr. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der 39-Jährige die Fußgängerin und erfasste sie. Die Seniorin wurde durch den wuchtigen Zusammenstoß in eine angrenzende Wiese abgewiesen, wo sie zum Liegen kam. Ein Rettungswagen brachte die 73-Jährige in ein Krankenhaus. Am Audi entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden.

Aichstetten

In Schlangenlinien unterwegs - Autofahrerin pustet knapp zwei Promille

Knapp zwei Promille hat ein Alkoholtest bei einer 48-jährigen Autofahrerin angezeigt, die am Dienstag kurz vor 20.30 Uhr in deutlichen Schlangenlinien auf der A 96 unterwegs war. Verkehrsteilnehmer waren auf die Fahrweise aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Offenbar benötigte die Frau beide Fahrstreifen und den Standstreifen, weshalb mehrere Fahrzeuglenker abbremsen mussten. Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg stoppten die 48-Jährige zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West. Bei der Kontrolle stellte sich schnell der Grund für die auffällige Fahrweise der deutlich alkoholisierten Frau heraus, die in der Folge in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizisten stellten den Führerschein der 48-Jährigen sicher, untersagten ihr die Weiterfahrt und zeigten sie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell