Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörlenbach (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Nacht zum Sonntag (19.10.), in der Zeit zwischen 20.00 und 9.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räume des Hauses "Auf der Juhöhe" ein. Die ungebetenen Besucher durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen. Ob und was genau gestohlen wurde, ist noch unklar.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell