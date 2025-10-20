PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Viernheim (ots)

Am Sonntag (19.10.), in der Zeit zwischen 16.30 und 20.50 Uhr, haben Einbrecher ein Mehrfamilienhaus in der Franconvillestraße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung. Was die die ungebetenen Besucher in den Räumen anschließend erbeuteten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Heppenheimer Kripo (K 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

