POL-DA: Brensbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Brensbach (ots)

Am Freitag (17.10.), in der Zeit zwischen 15.00 und 17.40 Uhr, nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Egerländer Straße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich durch die Terrassentür zunächst gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Innern durchsuchten sie anschließend Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand suchten die ungebetenen Besucher ohne Beute wieder das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/953-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

