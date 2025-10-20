Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: 35-Jähriger in fremdem Auto ertappt

Biblis (ots)

Durch einen Fahrzeugbesitzer konnte in der Nacht zum Montag (20.10.) vermutlich der Diebstahl aus einem Auto verhindert werden. Ein 35 Jahre alter Mann wurde von dem Anwohner dabei beobachtet, als er gegen 3.40 Uhr dessen VW Golf in der Annastraße mutmaßlich nach Wertgegenständen durchsuchte. Der Autobesitzer hielt den Ertappten anschließend bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen fest.

Der 35-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls verantworten.

