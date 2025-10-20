Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Brand eines Müllcontainers ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Gernsheim (ots)

Der Brand des Inhalts in einem als Mischmüllcontainer genutzten Metallcontainer in der Robert-Kirchhoff-Straße rief am Sonntagabend (19.10.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 21.20 Uhr informierten Zeugen die Einsatzkräfte über das brennende Müllbehältnis. Die Feuerwehr Gernsheim konnte den Brand anschließend rasch löschen. Nach aktuellen Erkenntnissen werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wie es zum Brand kam, muss noch geprüft werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell