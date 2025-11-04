Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Krauchenwies

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden ist ein 67 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der B 311. Eine 84-jährige Citroen-Lenkerin wollte ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge die Bundesstraße von der Straße "Am Gipfele" kommend geradeaus überqueren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Yamaha-Fahrer, der in Richtung Göggingen unterwegs war. Durch die wuchtige Kollision zog sich der 67-Jährige schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber/vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Seniorin blieb unverletzt. An dem Motorrad und dem Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um beide Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr war unter anderem zum Ausleuchten der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell