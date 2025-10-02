PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Grüner Weg/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus in Nottuln ein. Am Donnerstag (02.10.) zwischen 09.00 Uhr und 11.45 Uhr hebelten sie die Hauseingangstür auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Werkzeuge mit einem Gesamtwert im vierstelligen Bereich, unter anderen eine Bohrmaschine des Herstellers Makita im zugehörigen Koffer. Anschließend flüchteten sie unerkannt auf dem gleichen Weg.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Zeugen, die möglicherweise etwas verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren