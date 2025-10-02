Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Grüner Weg/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus in Nottuln ein. Am Donnerstag (02.10.) zwischen 09.00 Uhr und 11.45 Uhr hebelten sie die Hauseingangstür auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Werkzeuge mit einem Gesamtwert im vierstelligen Bereich, unter anderen eine Bohrmaschine des Herstellers Makita im zugehörigen Koffer. Anschließend flüchteten sie unerkannt auf dem gleichen Weg.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Zeugen, die möglicherweise etwas verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell