Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Tiberstraße/Taschendiebin entwendet Geldbörse - mit Personenbeschreibung

Coesfeld (ots)

In einem Ladenlokal an der Tiberstraße bemerkte eine Kundin am Donnerstag (02.10.) gegen 10.40 Uhr eine Berührung an ihrem Rucksack, als eine unbekannte Frau an ihr vorbeiging. Als sie daraufhin ihren Rucksack kontrollierte, stellte die 79-jährige Dülmenerin das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Darin befand sich unter anderem ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Die Tatverdächtige entfernte sich in Richtung Markt vom Tatort. Sie wird durch die Geschädigte wie folgt beschrieben:

- weiblich - ca. 150-155 cm groß - ca. 30 Jahre alt - dunkelblonde Haare - dunkle Kappe - Cremefarbende Jacke - Umhängetasche

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell