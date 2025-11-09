Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.11.2025 aus dem Bodenseekreis.

Bodenseekreis (ots)

Deggenhausertal

Mann weicht Reh aus und verunfallt

Am Samstagabend befuhr der 35jährige Lenker eines Pkw Audi die L 204 in Richtung Roggenbeuren. Als ein Reh die Fahrbahn querte, wich der Mann aus und landete mit seinem Pkw im Straßengraben. Dabei entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 10 000 Euro. Die den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten stellten beim Fahrer Alkoholbeeinflussung fest. Es wurde eine Blutprobe veranlasst und Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Markdorf

Ladendieb greift Detektiv an

Ein Ladendetektiv beobachtete am Freitagnachmittag, wie ein Mann in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße stahl. Der Detektiv sprach ihn an und nahm ihm das Diebesgut wieder ab. Anschließend wurde der 23-jährige Tatverdächtige aggressiv, trat dem Detektiv mehrmals gegen das Schienbein und stieß ihn zu Boden. Gegen den 23-jährigen wird nun wegen Diebstahl und Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell