Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen in Lippstadt - Positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung

Lippstadt (ots)

Am Freitag führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen im Berufs- und Pendlerverkehr durch. Im Fokus standen insbesondere Geschwindigkeitsverstöße, Ablenkungen durch Mobilgeräte, Nichtanlegen des Gurtes sowie das Verhalten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmenden im fließenden Verkehr.

Während des Einsatzes wurden zahlreiche Verstöße festgestellt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Insgesamt ergab sich folgendes Einsatzergebnis:

   - 12 × Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Nutzung eines 
     Mobiltelefons
   - 6 × Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen 
     Geschwindigkeitsüberschreitung
   - 7 × Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitung
   - 8 × Verstöße Gurtverstoß
   - 3 × Verwarnungsgeld Vorfahrtverstoß
   - 9 × sonstige Verkehrsverstöße
   - 1 × Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Führens eines Pkw unter 
     Drogeneinfluss

Der Schwerpunkteinsatz wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern positiv aufgenommen. Insbesondere wurden die Präsenz und die konsequente Kontrolle der Hauptunfallursachen im Stadtgebiet begrüßt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

