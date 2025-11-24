PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gaststätte

Lippstadt-Lipperode (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 21.11., 23:55 Uhr und dem 22.11., 6 Uhr, in eine Gaststätte in der Lippestraße ein. Nach derzeitigen Ermittlungen schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zu dem Lokal zu verschaffen. Im Anschluss wurde der Schankraum nach Wertgegenständen durchsucht und ein Ipad und mehrere Spirituosen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

