Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Pkw prallt gegen Bäume
Haselünne (ots)
Am Dienstagmorgen gegen 8.58 Uhr kam es auf der Droper Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrer eines VW befand sich in Fahrtrichtung Haselünne als er vermutlich einem Tier auswich und rechtsseitig von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Pkw mit drei Bäumen am Fahrbahnrand. Der Fahrer wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Lingen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.
