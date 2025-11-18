Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an geparktem Mercedes
Haren (ots)
Auf dem Pendlerparkplatz an der A31 bei Haren wurde am vergangenen Wochenende ein geparkter Mercedes beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstörten zwischen Freitag und Montag die Scheibe der Fahrertür des Fahrzeugs. Beute machten die Täter nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.
