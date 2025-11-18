PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an geparktem Mercedes

Haren (ots)

Auf dem Pendlerparkplatz an der A31 bei Haren wurde am vergangenen Wochenende ein geparkter Mercedes beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstörten zwischen Freitag und Montag die Scheibe der Fahrertür des Fahrzeugs. Beute machten die Täter nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

