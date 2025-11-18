Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Sachbeschädigung an Zaun

Emlichheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen kam es auf einem Firmengelände an der Oelstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter entfernten und beschädigten den Zaun, der den Bereich um einen Baucontainer der Firma sichert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Stehlgut erlangt. Der entstandene Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

