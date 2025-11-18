PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Trickdiebstahl durch falschen Stadtwerkemitarbeiter

Papenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Johannesstraße in Papenburg zu einem Trickdiebstahl in einem Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter gab sich gegenüber der Bewohnerin als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und erklärte, den Wasserdruck im Haus überprüfen zu müssen. Die Geschädigte gewährte dem Mann daraufhin Zutritt. Während des angeblichen "Überprüfungstermins", der etwa 30 Minuten dauerte, nutzte der Täter die Gelegenheit, um Schmuck der Bewohnerin zu entwenden. Das Diebesgut wurde erst nach dem Verlassen des Hauses bemerkt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich vor Trickdieben, die sich als Mitarbeitende von Versorgungsunternehmen ausgeben. Beachten Sie folgende Hinweise: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung, ohne deren Identität eindeutig geprüft zu haben. Verlangen Sie stets einen Dienstausweis und rufen Sie im Zweifel das Unternehmen an - nutzen Sie dabei nicht die vom Besucher genannte Rufnummer. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie allein zu Hause sind. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

