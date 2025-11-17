Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Getelo - Transporter überschlägt sich nach Vorfahrtsverstoß
Getelo (ots)
Am 17.11.2025 gegen 12:45 Uhr kam es an der Kreuzung Itterbecker Straße / Ringstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Fahrer eines Opel-Transporters leicht verletzt wurde.
Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Itterbecker Straße in Richtung Ringstraße und wollte dort nach links auf die Ringstraße abbiegen. -dabei übersah er den von rechts kommenden Transporter.
Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich der Opel-Transporter überschlug. Der 52-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der 77-Jährige blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.
