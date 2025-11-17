PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Grafschaft Bentheim - Großkontrolle der Polizei auf der BAB 30 - Zahlreiche Verstöße festgestellt (Fotos)

POL-EL: Grafschaft Bentheim - Großkontrolle der Polizei auf der BAB 30 - Zahlreiche Verstöße festgestellt (Fotos)
Grafschaft Bentheim (ots)

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim führte am 15. und 16. November 2025 eine umfangreiche Kontrollmaßnahme auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der BAB 30 in Fahrtrichtung Hannover durch. Der Einsatz dauerte von 18:00 Uhr bis 04:00 Uhr und diente vorrangig der Kriminalitätsverhütung und -verfolgung. Aufgrund der Wiedereinführung der Grenzkontrollen nutzten die Einsatzkräfte die bestehende Verkehrslenkung der Bundespolizei, um gemeinsame und ergänzende Kontrollen durchzuführen. Insgesamt wurden 119 Fahrzeuge und 346 Personen überprüft. Im Verlauf der Kontrollmaßnahme überprüften die Einsatzkräfte 119 Fahrzeuge und kontrollierten dabei 346 Personen. Im Laufe der Kontrollen stellten die eingesetzten Polizeikräfte eine Vielzahl unterschiedlicher Verstöße fest. So verstießen insgesamt vier Personen gegen das Betäubungsmittelgesetz, indem sie unerlaubte Substanzen besaßen oder konsumiert hatten. Sieben Personen führten Cannabis mit sich. In 15 Fällen standen Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zwei Personen führten ein Kraftfahrzeug, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein Zudem beschlagnahmten die Beamten im Rahmen der Einsatzmaßnahmen insgesamt 30 Gramm Marihuana sowie 8,8 Gramm Haschisch. Außerdem wurden 15 Blutproben vor Ort durch einen Arzt entnommen und in 16 Fällen die Weiterfahrt untersagt.

Die umfangreiche Kontrollmaßnahme zeigte deutlich, wie wichtig konsequente und gut koordinierte Polizeiarbeit im Straßenverkehr ist. Die Vielzahl festgestellter Verstöße und die aufgedeckten Straftaten unterstreichen die Notwendigkeit regelmäßiger und zielgerichteter Kontrollen auf den Hauptverkehrsachsen. Die Polizei kündigt an, auch künftig vergleichbare Einsatzmaßnahmen durchzuführen, um die Sicherheit auf den Verkehrswegen nachhaltig zu stärken.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

