POL-EL: Nordhorn - Fahrzeug prallt gegen Laternenmast

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, 16.11.2025, gegen 23:44 Uhr, kam es in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer eines Audi befuhr die Friedrich-Runge-Straße in Richtung Gildehauser Weg und wollte nach links auf den Gildehauser Weg in Richtung Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Laternenmast. Der Fahrer blieb unverletzt. Seine 20-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

