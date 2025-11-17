Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an geparktem Pkw
Haren (ots)
Am Sonntag, 16.11.2025, zwischen 17:00 Uhr und 20:04 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Lange Straße ein geparkter VW Passat beschädigt. Eine bislang unbekannte Person zerstörte auf bislang ungeklärte Weise die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.
