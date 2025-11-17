PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Haren (ots)

Am Sonntag, 16.11.2025, zwischen 17:00 Uhr und 20:04 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Lange Straße ein geparkter VW Passat beschädigt. Eine bislang unbekannte Person zerstörte auf bislang ungeklärte Weise die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

