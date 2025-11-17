Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Einbruch in Garage
Haren (ots)
Zwischen Montag, 10.11.2025, 18:00 Uhr, und Sonntag, 16.11.2025, 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Vom-Stein-Straße in Haren. Die Täter brachen die Zugangstür auf und entwendeten aus der verschlossenen Garage verschiedene Werkzeuge, darunter eine Flex, eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber, außerdem Angeln sowie ein Fahrrad. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.
