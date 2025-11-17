PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Geparkter Pkw touchiert

Papenburg (ots)

Zwischen Samstag, 15.11.2025, 15:00 Uhr, und Sonntag, 16.11.2025, 09:00 Uhr kam es in der Lehrer-Köhne-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr nach bisherigen Erkenntnissen die Lehrer-Köhne-Straße vermutlich in Fahrtrichtung Gutshofstraße. Dabei touchierte er einen grünen, am Fahrbahnrand geparkten VW. Trotz des verursachten leichten Sachschadens setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

