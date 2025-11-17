Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Firmenkomplex - Hochwertige Elektronik und Firmenfahrzeug gestohlen

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 02:34 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen Firmenkomplex an der Raiffeisenstraße in Wietmarschen ein. Bei dem Objekt handelt es sich um einen Einzelhandelsstandort mit drei Gewerbeeinheiten. Auf bislang ungeklärte Weise gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie hochwertiges Werkzeug, Messgeräte, elektronische Geräte sowie ein Firmenfahrzeug, mit dem sie anschließend vom Tatort flüchteten. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf rund 425.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell