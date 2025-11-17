PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fußgänger von E-Scooter-Fahrer angefahren

Nordhorn (ots)

Am 15.11.2025 gegen 11:45 Uhr kam es auf dem Mühlendamm in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger Fußgänger verletzt wurde.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters befuhr den Mühlendamm in Richtung Schweinemarkt und kollidierte dabei mit dem in gleicher Richtung laufenden Fußgänger. Der 81-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen E-Scooter oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

